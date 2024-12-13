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В Швейцарии отказались повышать налог на наследство для супербогатых. Идею предлагали социалисты

Сегодня в 20:56
Фото: Henrique Ferreira/Unsplash

Правительство Швейцарии отклонило инициативу о поднятии налогов на наследство для супербогатых. Там посчитали, что это принесет убытки, передает Bloomberg.

Идею предложила политическая группа «Молодых социалистов». Ее участники захотели, чтобы с богатых граждан, получающих наследство размером более 56 млн долларов, взимался налог в размере 50%. Собранные деньги они хотели направить на финансирование борьбы с изменением климата.

«Молодым социалистам» удалось собрать более 100 тыс. подписей, после которых инициативу обязан рассмотреть кабмин. В правительстве решили, что повышение налогов для наследников богачей испортит репутацию налога и в перспективе может принести больше убытков, чем прибыли.

В октябре правительство Швейцарии предложило поднять налог с продаж, чтобы увеличить размер пенсий. В 2026 году плата за продажи может подняться с 8,1 до 8,8%.

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