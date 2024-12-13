В Швейцарии отказались повышать налог на наследство для супербогатых. Идею предлагали социалисты

Правительство Швейцарии отклонило инициативу о поднятии налогов на наследство для супербогатых. Там посчитали, что это принесет убытки, передает Bloomberg.

Идею предложила политическая группа «Молодых социалистов». Ее участники захотели, чтобы с богатых граждан, получающих наследство размером более 56 млн долларов, взимался налог в размере 50%. Собранные деньги они хотели направить на финансирование борьбы с изменением климата.

«Молодым социалистам» удалось собрать более 100 тыс. подписей, после которых инициативу обязан рассмотреть кабмин. В правительстве решили, что повышение налогов для наследников богачей испортит репутацию налога и в перспективе может принести больше убытков, чем прибыли.