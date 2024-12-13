Россиянин Мирон Лифинцев выиграл третье золото на чемпионате мира по плаванию

Российский пловец Мирон Лифинцев выиграл третью золотую медаль на чемпионате мира по плаванию в Будапеште. Об этом сообщил ТАСС.

18-летний спортсмен преодолел дистанцию 50 метров на спине за 22,47 секунды и установил новый мировой рекорд среди юниоров. Он обошел австралийца Айзека Купера и ирландца Шейна Райана.

До этого Лифинцев победил в заплыве на 100 метров на спине и стал чемпионом комбинированной смешанной эстафеты 4×50 метров.