Россиянин Мирон Лифинцев выиграл третье золото на чемпионате мира по плаванию

Российский пловец Мирон Лифинцев выиграл третью золотую медаль на чемпионате мира по плаванию в Будапеште. Об этом сообщил ТАСС.
18-летний спортсмен преодолел дистанцию 50 метров на спине за 22,47 секунды и установил новый мировой рекорд среди юниоров. Он обошел австралийца Айзека Купера и ирландца Шейна Райана.
До этого Лифинцев победил в заплыве на 100 метров на спине и стал чемпионом комбинированной смешанной эстафеты 4×50 метров.
На чемпионат мира российских пловцов допустили в нейтральном статусе. Помимо Лифинцева, награды на турнире завоевали Кирилл Пригода и Евгения Чикунова. Пригода стал двукратным серебряным призером на дистанциях в 100 и 200 метров брассом. Чикунова стала второй на 200 метрах брассом.