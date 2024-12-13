Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber в России. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале. Доступ к сервису ограничили «в связи с нарушением требований российского законодательства».

Их выполнение, как подчеркнули в РКН, необходимо для предотвращения «угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации».

Viber — третий по популярности мессенджер в России после WhatsApp и Telegram, согласно данным Mediascope. Приложением пользуются 26% россиян. По информации издания Mindbox, наиболее Viber популярен в Восточной Сибири.

В 2023 году в России вступил в силу запрет использования иностранных мессенджеров при оказании финансовых и государственных услуг. В Госдуме обсуждали возможные наказания для банков, использующих зарубежные сервисы.