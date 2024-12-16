Tatler выпустил первый номер журнала в Казахстане

В начале декабря журнал Tatler выпустил первый печатный номер в Казахстане. Дебютный выпуск посвящен самым влиятельным людям в стране, рассказала команда издания.

Лицом выпуска стала модель Бибисара Шарипова, поделившаяся опытом работы в Нью-Йорке и на мировых подиумах. В первом номере казахстанского светского глянца можно увидеть статьи о талантливых режиссерах, музыкантах и актерах Казахстана, включая беседы с Данияром Алшиновым и диджеем Назирой Касеновой. Редакция также уделила внимание местному бизнесу, ресторанам и моде, поговорив с Нурланом Смагуловым о его планах по открытию Музея искусств в Алматы.

Главным редактором Tatler Kazakhstan стала креативный директор ресторанной сети Abr Жамиля Абилова, редакционным директором — журналист Николай Усков, ранее работавший в GQ и Forbes.

Управляет Talter в Казахстане компания Turlov Private Holding Ltd., принадлежащая одному из самых известных бизнесменов страны Тимуру Турлову. Он же стал председателем наблюдательного совета.

«Гордимся, что Tatler — один из старейших журнальных брендов мира — выбрал именно нашу команду и именно Казахстан, а также доверил нам такой большой регион, как тюркский мир. Это, безусловно, признание талантов казахстанцев, которые доказали профессионализм и готовность к лидерству в тюркском регионе в медиасфере. Наша команда готова развивать лайфстайл-журналистику в масштабах всего региона», — прокомментирал Турлов.

Презентация выпуска прошла 4 декабря. Гости увидели театральную постановку с участием казахстанских и зарубежных артистов, выступления оперной певицы Айгерим Шарипбек и нидерландской певицы Шарон Ковакс.