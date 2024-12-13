В Великобритании представили феминистского «Щелкунчика». В балете появились суфражистки

Английский Национальный балет представил феминистскую версию балета «Щелкунчик» Петра Чайковского. Об этом сообщила The Telegraph.

Действие новой постановки развернулось в Лондоне времен короля Эдуарда VII. На сцене появились все типичные герои той эпохи: трубочисты, сыроторговцы, мальчишки-беспризорники — и суфражистки.

Рекламные буклеты постановки указывают, что главная героиня «Щелкунчика» — девочка Клара — встречает на своем пути нескольких девушек, борющихся за равноправие в начале XX века. Это, как подчеркивают авторы балета, отражает «зарождающиеся надежды, в особенности для женщин».

Создателями спектакля стали директор труппы Аарон С.Уоткин и хореограф Ариэль Смит. Они, как отметила Financial Times, заменили традиционную «обычную хореографию по Иванову на собственный ремикс». Постановка получила преимущественно положительные отзывы в СМИ.

Автором декораций и костюмов к балету выступил художник Дик Берд. The Standart назвала его «звездой постановки», создавшей «элегантный городской пейзаж и восхитительное мерцание фантазии».

Нового «Щелкунчика» показали в Лондонском Колизее 12 декабря. Спектакль Английского Национального балета можно будет увидеть до 12 января. А оценить постановку «Щелкунчика» в Большом театре получится в эфире Первого канала в канун Нового года.