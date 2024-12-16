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В Шереметьево открыли ресторан T-Private × AVA Bistro

Сегодня в 18:57
Фото: Т-банк

Ресторанная группа Pinskiy & Co при поддержке «Т-Банка» открыла в московском аэропорту Шереметьево ресторан T-Private × AVA Bistro. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

Заведение расположилось в терминале C. В его меню можно найти блюда от Антона Пинского, Виталия Истомина и Артема Лосева. Путешественникам предлагают попробовать хиты Ava: фирменный салат с креветками, ризотто с гребешком и трюфелем, пасту каламарата с говяжьими щечками.

Гостей ждут бефстроганов, обжаренные гребешки с раклетом, котлеты из щуки с картофельным пюре и шницель из цыпленка с малосольными огурчиками, а также свежая выпечка, тартины, супы и ремесленный хлеб.

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В утреннем меню есть омлет с крабом, шпинатом и томатами, бенедикт с мортаделлой и бри, пшенная каша с тыквой и фирменный завтрак с яйцом пашот, мортаделлой, эдамаме, гуакамоле, тостами и лососем.

Обладателям карт «Т-Банка» с подключенным сервисом Private в ресторане сделают комплимент в виде дубайского шоколада или безалкогольного коктейля. Им с приоритетной скоростью также подготовят полетный бокс.

Кроме того, клиенты Private смогут воспользоваться услугой приоритетного бронирования стола через VIP-консьерж-сервис First и мобильное приложение Pinskiy & Co. В первый месяц работы ресторана для них будет действовать кешбэк 100%.

Позднее кешбэк на меню T-Private × AVA Bistro составит 15%. Клиенты Premium в «Т-Банке» тоже смогут получить кешбэк, для них он будет 10%.

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