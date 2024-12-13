Элтон Джон поделился, что отказывается от песни, если не может придумать ее мелодию в течение часа

Британский музыкант Элтон Джон рассказал в интервью журналу Time, как работает над созданием песен. Он признался, что отказывается от трека, если не может придумать мелодию в течение часа.

Джон отметил, что обычно пишет песни с легкостью. Когда он работает со своим соавтором Берни Топиным, музыка приходит в голову артиста без особых усилий — стоит ему прочитать написанный коллегой текст.

«Я знаю, люди думают: „О боже, он не так уж много работает“. Но это действительно не требует усилий. Если я получаю текст и смотрю на него, песня сразу же выходит», — поделился Джон.

Он подчеркнул, что любит писать музыку быстро. Нетерпеливость, как добавило издание, — важная часть музыкального дарования певца.

Топин добавил, что для создания песни «Your Song» Элтону Джону потребовалось всего 30 минут. «Между нами двумя есть телепатия. Кажется, он знает, чего я хочу, а я, кажется, знаю, чего хочет он. Это действительно необычно и очень жутко», — сказал он.