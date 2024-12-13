Известный виолончелист отменил концерт, когда его не пустили в самолет с инструментом

Британский виолончелист Шеку Канне-Мейсон, чье имя стало известно после выступления на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, отменил концерт в Канаде, после того как ему запретили оставить инструмент в кресле, которое он заранее забронировал. Об этом сообщает CNN.

Канне-Мейсон находится в зимнем туре по Северной Америке со своей сестрой, пианисткой Изатой Канне-Мейсон, и 11 декабря они должны были выступить в Торонто. Для перелета они выбрали авиакомпанию Air Canada.

«Сначала у нас были задержки, затем отмена, в итоге все завершилось отказом в посадке с виолончелью — несмотря на забронированное место для нее — на последний рейс в Торонто. После девяти тревожных часов в аэропорту мы поняли, что наше путешествие не состоится», — написал Канне-Мейсон.

На сайте виолончелист указано, что его инструмент изготовлен в 1700 году знаменитым венецианским мастером Маттео Гоффриллером. Виолончель стоит около 3,15 млн долларов и находится у Канне-Мейсона в бессрочном пользовании. Музыкант понадеялся, что у авиакомпаний появится «стандартизированный, глобальный и тщательно продуманный подход к перевозке ценных инструментов в салоне самолета».