В «Яндекс Go» появятся очереди на такси

В «Яндекс Go» появятся виртуальные очереди во время высокого спроса на такси, когда свободных машин не хватает. Это поможет пользователям решить, на чем добраться до нужного места, передает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-релиз сервиса.

Для клиентов тарифа «Эконом» появится виртуальная очередь, показывающая, сколько пользователей уже ждут машину. Эта функция позволит оценить обстановку и, возможно, поехать на другом транспорте. Если очередь окажется медленной, «Яндекс Go» предложит заказать такси в другом тарифе или выстроить маршрут на общественном транспорте.

Об этой функции просили пользователи, поделились разработчики. «После окончания массовых мероприятий многие пользователи не понимают, каковы их шансы получить машину: такси заказывают все вокруг, а свободных автомобилей поблизости обычно не хватает. Теперь в период пикового спроса первыми смогут уехать те пассажиры, которые сделали заказы раньше», — рассказали они.