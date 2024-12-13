Deadline: Джозеф Куинн сыграет Джорджа Харрисона в фильмах о The Beatles

Звезду «Очень странных дел» Джозефа Куинна выбрали на роль Джорджа Харрисона в одном из фильмов про участников The Beatles, которые снимает Сэм Мендес. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источники.

По данным издания, Куинна видели с гитарой в Европе во время съемок фильма «Фантастическая четверка: первые шаги», где он играет Человека-факела.

Куинн получил широкую известность благодаря роли в четвертом сезоне «Очень странных дел». Актер сыграл в нем Эдди Мансона, лидера клуба «Адское пламя» и талантливого гитариста. Особенно поклонникам запомнилась сцена, где он исполнил на гитаре песню «Master of Puppets» группы Metallica.

До этого Куинн появлялся в «Игре престолов» и «Диккенсовской истории», а недавно сыграл императора Гету в «Гладиаторе-2» Ридли Скотта.

Как отмечает Deadline, теперь сложился последний кусочек пазла относительно главных ролей в предстоящей тетралогии Мендеса. Ридли Скотт проговорился, что Пола Маккартни сыграет Пол Мескаль, Ринго Старр признавался, что его на экране воплотит Барри Кеоган. Фаворитом на роль Джона Леннона издание называет Харриса Дикинсона.

Ни одна их сделок пока не закрыта, но Deadline считает, что именно эти люди получат главные роли.