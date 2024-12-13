Том Холланд подписал контракт с Sony

Том Холланд запустил свою продюсерскую компанию и подписал производственный контракт с Sony. У них уже готовится совместный проект, сообщает Deadline.

Компания Холланда, его брата Тома и Уилла Саута получила название Billy17. Начинающие продюсеры договорились с Sony о производстве их фильма под названием «Burnt», сценарий которого написал обладатель «Оскара» Родни Ротман («Человек-паук: Через вселенные»). Сюжет держится в тайне, но известно, что главную роль сыграет Холланд.

В разработке Billy17 уже находятся экранизации романов Грэма Симсиона «Проект „Рози“» и Тедди Уэйна «Победитель», в последнем тоже снимется Холланд.

Актер отметил, что уже на протяжении десятилетия работает с Sony, поэтому выбрал ее в качестве партнера. Холланд сотрудничал со студией при съемках в фильмах о Человеке-пауке и в «Анчартеде». К выходу уже готовится четвертая часть о марвеловском супергерое.