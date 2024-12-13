В Японии выбрали иероглиф «золото» символом 2024 года

В Японии выбрали словом года иероглиф «кин», который переводится как «золото» или «деньги». Об этом сообщает The Guardian.

Таким образом страна решила отразить медальный успех страны на Олимпийских играх в Париже и финансовый скандал внутри правящей партии.

Иероглиф был представлен в Киёмидзу-дэра, буддийском храме в Киото. Его главный священник Сэйхан Мори изобразил «кин» огромной кистью на белом полотне.

Этот иероглиф выбирается словом года уже в пятый раз. В последний раз он побеждал в 2021 году, когда Япония завоевала 27 золотых медалей на Играх в Токио.

Мори отметил, что был удивлен выбором этого иероглифа в качестве слова года. Он ожидал, что в голосовании победит «ва», означающий «круг», в знак солидарности с жителями префектуры Исикава, пострадавшего от смертоносного землетрясения в Новый год.