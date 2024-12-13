На Кутузовском проспекте построят «дубайские» небоскребы

Стало известно, как будут выглядеть небоскребы, которые построят на Кутузовском проспекте за гостиницей «Украина». Их рендеры опубликовал телеграм-канал «Стройки ― и точка».

Застройщик ― группа компаний «Киевская площадь», которая занимает первое место в списке Forbes «Короли российской недвижимости — 2024».

Согласно градостроительному плану земельного участка (ГПЗУ), на площади в 5 гектаров построят 335 тыс. квадратных метров недвижимости, из которых 310 тыс. ― жилье. Остальные площади отдадут под офисы, торговые точки, рестораны и детский клуб. Предельная высота застройки составит 250 метров.

1 / 3 © ГК «Киевская площадь»/телеграм-канал «Стройки — и точка» 2 / 3 © ГК «Киевская площадь»/телеграм-канал «Стройки — и точка» 3 / 3 © ГК «Киевская площадь»/телеграм-канал «Стройки — и точка»

Как заметил «Москвич Mag», запланированные здания очень напоминают дубайские, особенно башню «Бурдж-аль-Араб». В соцсетях проект застройки понравился не всем. Некоторые пользователи считают, что «дубайские» небоскребы не сочетаются с типичной застройкой района, простым москвичам квартиры в таких домах все равно не светят, а если в них сломается лифт, то до квартиры придется добираться «года два».

Раньше на этом месте находилась карандашная фабрика «Сакко и Ванцетти». Перед тем как в 2023-м участком завладела «Киевская площадь», здесь хотела строить свою штаб-квартиру «Роснефть». Ей тогда согласовали строительство 200 тыс. «квадратов» офисных площадей.