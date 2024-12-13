Уголовное дело из‑за гибели кота Твикса прекращено. Проводницу не стали привлекать к ответственности

Уголовное дело из‑за гибели кота Твикса, выброшенного из поезда в январе 2024-го, прекращено. Об этом сообщают РИА «Новости» и «КП-Екатеринбург».

Проводницу поезда подозревали в том, что она умышленно выкинула кота на мороз. Ее адвокат Владислав Идамжапов сказал РИА «Новости», что питомца высадила не его подзащитная.

По его словам, видеозаписи камер из тамбура вагона подтверждают, что кота на самом деле выбросил один из пассажиров. «Проводницу обвинили в том, чего она не делала вообще. Уголовное дело и уголовное преследование в отношении моей подзащитной прекращено», ― сказал он.

«КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник, близкий к силовым ведомствам, пишет, что дело было прекращено в октябре.

«Как оказалось, в тот день проводница поезда заметила Твикса и поднесла его ко всем пассажирам, включая и перевозившего животного мужчину. Но никто питомца не признал. Поле этого Твикса отнесли в тамбур. А во время остановки в Кирове один из пассажиров высадил его на перрон. Мужчину, который выбросил кота, установили и опросили. Но его не смогли привлечь к ответственности, так как в его действиях нет состава преступления», ― отметил собеседник издания.

Кота Твикса высадили из поезда утром 11 января на стоянке в Кирове. Животное возвращалось в Петербург из Екатеринбурга, где ему сделали операцию. Поисками Твикса занимались около 5000 волонтеров, однако спасти его не удалось. Утром 20 января кот был обнаружен мертвым в Кирове.