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Неизданные треки Майкла Джексона нашлись на заброшенном складе в Калифорнии

Сегодня в 14:50
Фото: KMazur/Getty Images

На заброшенном складе в США нашлись кассеты с неизданными треками Майкла Джексона. На одной из записей певец читает рэп, передает The Hollywood Reporter (THR).

Находку сделал 56-летний бывший дорожный патрульный и «охотник за сокровищами» Грегг Масгроув. Один из его коллег приобрел склад в долине Сан-Фернандо в Калифорнии, который когда‑то принадлежал музыкальному продюсеру и певцу Брайану Лорену. Там и обнаружились 12 записей, над которыми Джексон работал примерно с 1989 по 1991 год, до релиза альбома «Dangerous».

На кассетах сохранились полноценные песни и фрагменты, которые официально не издавались. По словам Масгроува, он просмотрел «все фан-сайты», где обсуждалось существование этих треков, и некоторые из них частично «просочились в сеть», но пара из них «даже не увидели свет». На пленках также есть запись разговора, на которых можно услышать Джексона и, предположительно, Лорена. «Я слушаю это, и у меня мурашки по коже, потому что никто никогда этого не слышал. Майкл Джексон разговаривает, они шутят друг с другом, там было очень, очень круто», — поделился Масгроув.

THR пишет, что среди неизданных треков есть один под названием «Don’t Believe It», который, по-видимому, посвящен слухам о поп-звезде, которые тогда циркулировали в прессе. Его звучание похоже на то, которые можно услышать в музыке Джексона того времени. На другой кассете можно услышать, как Джексон объясняет предполагаемый смысл песни под названием «Seven Digits», которая отсылает к идентификационному номеру, который тела получают в морге.

Издание выделяет трек «Truth on Youth», записанный, предположительно, в дуэте с рэпером LL Cool J. Джексон читает на нем рэп. Ранее LL Cool J рассказывал, что работал с певцом и записывал музыку.

Однако опубликовать неизданные треки вряд ли получится. Компания Estate of Michael JacksonКомпанию создали после смерти Майкла Джексона в 2009 году, чтобы управлять его имуществом и контролировать посмертные доходы от его музыки. отказалась покупать записи по неизвестной причине и не стала претендовать на право собственности. Однако наследники поп-звезды предупредили, что Масгроув и любой другой, кто получит эти записи в будущем, не владеют авторскими правами.

Масгроув и его адвокат считают, что неизданные треки Джексона можно продать за семизначную сумму. Они собираются выставить кассеты на продажу в четырех крупных аукционных домах. Возможно, одна из многочисленных энтузиасток памятных вещей знаменитостей Леди Гага (она купила 55 вещей из коллекции Джексона) сможет пополнить свою частную коллекцию, отмечает THR.

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