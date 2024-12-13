Ричард Кертис рассказал, что съемки «Реальной любви» были «катастрофой»

Но на самом деле, когда вы делаете многосерийный фильм, опасность заключается в том, что вы не привержены ни одной из историй, и зрители не чувствуют себя вовлеченными, так что в итоге вы делаете „A, B, C, C, A“, то есть вы начинаете историю, потом преподносите сюрприз, а потом заканчиваете одну историю раньше других», — отметил Кертис.