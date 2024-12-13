Ричард Кертис рассказал, что съемки «Реальной любви» были «катастрофой»

Режиссер Ричард Кертис рассказал в интервью IndieWire, что съемки комедии «Реальная любовь» были «катастрофой» и потребовали шести месяцев монтажа.
В сюжете фильма есть несколько переплетенных повествований, и режиссер признался, что это сделало работу над ним очень сложной.
«Когда я написал сценарий „Реальной любви“ и мы прочитали его, он звучал замечательно, я подумал, что вы, вероятно, сделаете „A, B, C, D, E, F, G“.
Но на самом деле, когда вы делаете многосерийный фильм, опасность заключается в том, что вы не привержены ни одной из историй, и зрители не чувствуют себя вовлеченными, так что в итоге вы делаете „A, B, C, C, A“, то есть вы начинаете историю, потом преподносите сюрприз, а потом заканчиваете одну историю раньше других», — отметил Кертис.
Последний фильм режиссера — анимационная семейная комедия для Netflix под названием «То Рождество», в которой рассказывается несколько разных праздничных историй, переплетающихся между собой.