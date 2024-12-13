«Докс», «скуф» и «пикми»: «Яндекс» назвал самые популярные неологизмы года

«Докс» стало самым популярным новым словом в 2024 году: его россияне чаще других искали в интернете. Об этом говорится в исследовании «Яндекса», которое есть у «Афиши Daily».

В пятерку лидеров также попали слова «скуф», «пикми», «нормис» и «вонёнизм».

Три из пяти самых популярных неологизмов обозначают людей. «Скуфами» называют мужчин старше 30 лет, которые не следят за собой, избегают занятий спортом и предпочитают нездоровую пищу. «Пикми» — это девушки, пытающиеся всеми силами заслужить одобрение противоположного пола, а «нормис» — самый обычный, ничем не примечательный человек.

Остальные два слова связаны с новыми явлениями в жизни. «Докс» — это поиск конфиденциальной информации в интернете, которую потом используют для шантажа и других неблаговидных целей. А «вонёнизм» — тренд на минимализм, ЗОЖ и самодостаточность, связанный с именем южнокорейской певицы, телеведущей и модели Чан Вон Ён.

«Яндекс» составляет топы новых слов ежегодно с 2015 года. Для этого компания проанализировала обезличенные запросы пользователей для поисковика со словами «что такое», «что это» и «что значит».

В первом исследовании 2015 года в лидерах были «кек», «крафтовый», «ничоси», «панчлайн» и «дрипка». В прошлом году россиян больше всего интересовали слова «сплитовать», «чиназес», «подкрадули», «квадробика» и «сватнуть».