Тейлор Свифт и Linkin Park: объявлены победители премии Billboard Music Awards 2024

В США прошла премия Billboard Music Awards 2024. Тейлор Свифт получила 10 наград, в том числе в номинации «Лучший исполнитель». В общей сложности у певицы 49 трофеев, она обошла Дрейка по количеству побед за всю историю.
Следом за Свифт по числу наград идут Зак Брайан с пятью победами, Морган Уоллен с четырьмя и четыре исполнителя, разделившие между собой три награды: Shaboozey, Bad Bunny, Дрейк и Elevation Worship.
Победители Billboard Music Awards 2024
Лучший исполнитель — Тейлор Свифт
Лучший новый исполнитель — Чаппелл Роан
Лучший исполнитель среди мужчин — Морган Уоллен
Лучшая исполнительница среди женщин — Тейлор Свифт
Лучший дуэт/группа — Fuerza Regida
Лучший R&B исполнитель — SZA
Лучший рэпер — Дрейк
Лучший кантри — Морган Уоллен
Лучший рок-исполнитель — Зак Брайан
Лучший рок-дуэт/группа — Linkin Park
Лучший исполнитель хард-рока — Linkin Park