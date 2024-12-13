В Госдуму вернули доработанный законопроект о противодействии сталкингу

Партия «Новые люди» доработала законопроект о противодействии сталкингу и вновь внесла его в Госдуму. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

Инициатива предполагает закрепление в законодательстве понятий «навязчивое преследование», «запрет на приближение», «преследовать» и «жертва преследования». Кодекс об административных нарушениях (КоАП) хотят дополнить статьей, которая бы установила ответственность за преследование.

«В качестве таких действий предлагается понимать неоднократное умышленное слежение и/или ожидание жертвы в местах ее повседневной жизни и неоднократные умышленные попытки установить контакт с жертвой, в том числе посредством телефонных звонков, СМС-сообщений, <…> сети Интернет, почтовой переписки, направления любого рода подарков, а также иные похожие действия», ― говорится в документе.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас КоАП и УК не охватывают все виды противоправных действий и не учитывают тяжести психологического урона, наносимого жертвам сталкинга. Кроме того, хотя запрет приближения к жертве закреплен в УПК, сейчас эта мера распространяется лишь на отдельные виды правонарушений.

Законопроект в случае принятия установит основы правового регулирования борьбы с преследованием и защиты жертв, подвергшихся ему.