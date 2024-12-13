Николас Холт рассказал, как пробирался через 5000 крыс с недержанием на съемках «Носферату»

Николас Холт подтвердил на The Graham Norton Show, что для съемок «Носферату» Роберта Эггерса был потрачен «большой бюджет на крыс».

По словам актера, в одной из сцен ему пришлось пробраться через 5000 крыс. «Некоторые из них были дрессированными», — отметил Холт и посетовал, что у грызунов было недержание, из‑за чего на площадке стоял зловонный запах.

Ранее зоозащитники из PETA раскритиковали «Носферату». По их словам, в новой работе Эггерса крыс ошибочно показывают как источников бубонной чумы, хотя на самом деле болезнь распространяли люди.

«Вероятность, что крыса нанесет вред или убьет человека в реальной жизни, не выше, чем шанс быть убитым вампиром. Ложное изображение этих животных как предвестников смерти лишает зрителей возможности увидеть их как умных, общительных и ласковых существ», — сказал директор PETA по животным в кино и на телевидении Ролан Томассон.

В организации отметили, что эти животные формируют тесные связи со своими семьями и друзьями, любят играть и даже хихикают, когда их щекочут. А вот переносить вирусы крысы менее склонны, чем, к примеру, собаки или кошки.