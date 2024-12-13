Warner Bros. снимет полнометражный мультфильм о Томе и Джерри

Сюжет грядущего мультфильма пока не раскрывается. Однако известно, что лента будет основана на более чем 100 короткометражных мультфильмах, созданных Уильямом Ханной и Джозефом Барберой в студии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) в 1940-х годах. Они получили семь «Оскаров», пока MGM не закрыла свое анимационное подразделение.