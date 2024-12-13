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Warner Bros. снимет полнометражный мультфильм о Томе и Джерри

Сегодня в 11:24
Фото: Warner Bros.

Warner Bros. Pictures Animation снимет полнометражный мультфильм о Томе и Джерри. Об этом сообщает Deadline.

Сценаристами картины станут Рашида Джонс («История игрушек 4»), Уилл МакКормак и Майкл Говьер — обладатели Оскара за фильм «Если что‑то случится, я люблю вас».

Сюжет грядущего мультфильма пока не раскрывается. Однако известно, что лента будет основана на более чем 100 короткометражных мультфильмах, созданных Уильямом Ханной и Джозефом Барберой в студии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) в 1940-х годах. Они получили семь «Оскаров», пока MGM не закрыла свое анимационное подразделение.

В 2021 году вышел гибридный полнометражный фильм с живыми актерами и 3D-анимацией под названием «Том и Джерри». В нем зрителей познакомили с работницей престижного отеля, в котором живет мышонок Джерри.

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