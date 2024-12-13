Джуд Лоу получил звезду на голливудской «Аллее славы»

Джуд Лоу удостоен звезды на «Аллее славы» Голливуда, сообщает CBS News.

На церемонии режиссер Дэвид Лоури отметил, что Лоу очень предан своему делу. По его словам, актер «никогда не делает одно и то же дважды» и «никогда не выбирает легкий путь».

«Он подходит к работе со смирением и добротой. Он отдается ей с такой степенью преданности, которая пугала бы, если бы не была столь вдохновляющей», ― отметил Лоури.

На церемонии вместе с Лоу были двое из семи его детей ― 28-летний сын Рафферти и 24-летняя дочь Айрис от бывшей жены Сэди Фрост, а также его нынешняя супруга Филиппа Коэн.

«Мне очень повезло, что рядом со мной была семья, которая разделяла и поддерживала мою страсть к актерству и кинопроизводству», — сказал актер в своей речи.