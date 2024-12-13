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Джуд Лоу получил звезду на голливудской «Аллее славы»

Сегодня в 10:48
Фото: Tommaso Boddi/Getty Images

Джуд Лоу удостоен звезды на «Аллее славы» Голливуда, сообщает CBS News.

На церемонии режиссер Дэвид Лоури отметил, что Лоу очень предан своему делу. По его словам, актер «никогда не делает одно и то же дважды» и «никогда не выбирает легкий путь».

«Он подходит к работе со смирением и добротой. Он отдается ей с такой степенью преданности, которая пугала бы, если бы не была столь вдохновляющей», ― отметил Лоури.

На церемонии вместе с Лоу были двое из семи его детей ― 28-летний сын Рафферти и 24-летняя дочь Айрис от бывшей жены Сэди Фрост, а также его нынешняя супруга Филиппа Коэн.

«Мне очень повезло, что рядом со мной была семья, которая разделяла и поддерживала мою страсть к актерству и кинопроизводству», — сказал актер в своей речи.

За свою карьеру, охватывающую три десятилетия, Лоу успел сняться в девяти десятках картин. Среди самых известных ― фильмы «Гаттака», «Талантливый мистер Риппли» и «Шерлок Холмс», сериалы «Молодой папа» и «Звездные войны: Опорная команда». Лоу ― обладатель премии BAFTA, неоднократный номинант на «Оскар» и «Тони».

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