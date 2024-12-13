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Власти американского города призвали жителей не клеить игрушечные глаза на скульптуры

Сегодня в 10:00
Фото: @cityofbendoregon

Администрация города Бенд, штат Орегон, просит жителей перестать прикреплять к скульптурам игрушечные глаза. Об этом сообщает UPI.

Вычурные глаза можно увидеть на разных произведениях искусства по всему Бенду, эту практику поддерживают некоторые местные жители. Чиновники Бенда говорят, что, хоть огромные пластиковые глаза и могут вызвать смех, их удаление обходится городской казне в круглую сумму. Причем снимать глаза нужно аккуратно, чтобы не повредить предметы искусства.

«Давайте держаться подальше от клея, граффити и всего того, что может повредить скульптуры», ― призывают в администрации.

Представитель мэрии Рене Митчелл отметил, что клей, на который крепятся глаза, может повредить металлическую поверхность статуй. «Кортеновская сталь может терять свою текстуру из‑за клея, что в дальнейшем потребует химической обработки», — пояснил он.

По словам чиновника, город потратил уже более 1500 долларов на удаление выпученных глаз у скульптур.

Пост администрации Бенда в инстаграме* собрал десятки комментариев. Многие местные жители раскритиковали чиновников, заявив, что глаза на самом деле безобидны, придают им сил и дарят хорошее настроение, а проблема не столь серьезна, чтобы с ней бороться. Некоторые уверены, что заявление мэрии лишь побудит наклеить еще больше глаз на скульптуры.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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