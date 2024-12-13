Власти американского города призвали жителей не клеить игрушечные глаза на скульптуры

Вычурные глаза можно увидеть на разных произведениях искусства по всему Бенду, эту практику поддерживают некоторые местные жители. Чиновники Бенда говорят, что, хоть огромные пластиковые глаза и могут вызвать смех, их удаление обходится городской казне в круглую сумму. Причем снимать глаза нужно аккуратно, чтобы не повредить предметы искусства.