«Ведьмак 4», новая игра Нила Дракманна и Split Fiction. Что показали на The Game Awards

«Ведьмак 4»

Intergalactic: The Heretic Prophet

Эксклюзив PlayStation 5 от Naughty Dog. За разработку нового проекта отвечал один из создателей Uncharted и The Last of Us Нил Дракманн. Главную роль в Intergalactic: The Heretic Prophet исполняет Тати Габриэль, сыгравшая Джоан Брэддок в экранизации Uncharted.