«Ведьмак 4», новая игра Нила Дракманна и Split Fiction. Что показали на The Game Awards

Вчера / 21:56
Мэттью Блази станет креативным директором Chanel
Сегодня / 09:29
Astro Bot стал игрой года на The Game Awards 2024
Сегодня / 02:24
Мелисса Джоан Харт из «Сабрины» и Алисия Сильверстоун появятся в рождественском ромкоме
Сегодня / 01:43
Ребекка Холл сыграет в сериале «Красота» Райана Мерфи
Сегодня / 00:47
В «Крике 7» снимется Маккенна Грейс — звезда «Рассказа служанки» и «Дурной крови»
Вчера / 23:45
Инсталляция Pussy Riot подверглась нападению в Австрии
Вчера / 22:50
В Швеции закрыли дело футболиста Килиана Мбаппе. Его подозревали в изнасиловании
Вчера / 22:45
Заказан пилот нового сериала по «Побегу»
Вчера / 21:47
«Да ты же супергерой»: вышел трейлер боевика «Новокаин» с Джеком Куэйдом
Вчера / 21:05
18-летний индиец Гукеш Доммараджу стал самым молодым чемпионом мира по шахматам
Вчера / 20:50
Снуп Догг сыграет главную роль в сай-фай боевике Люка Бессона
Вчера / 19:54
Юра Борисов получил номинацию на Critic’s Choice Awards
Вчера / 18:43
Сарик Андреасян и Николай Картозия подали друг на друга иски о защите чести и достоинства
Вчера / 18:14
Собаки из приюта «Юна» снялись в новогодней фотосессии с моделями бренда Age of Innocence
Вчера / 18:03
Никита Кологривый стал самым популярным актером года на «Кинопоиске»
Вчера / 17:19
Фестиваль New Star Camp пройдет на «Розе Хутор» в конце марта
Вчера / 17:11
Половина москвичей верят в астрологию
Вчера / 16:33
Гомер становится Сантой в трейлере рождественского спецэпизода «Симпсонов»
Вчера / 16:23
Оливию Уайлд завалили угрозами из‑за романа с темнокожим персонажем в «Докторе Хаусе»
Вчера / 15:44
Трамп — человек года по версии Time
Вчера / 15:14
DC запустила в работу фильм о Глиноликом от Майка Флэнагана и Мэтта Ривза
Вчера / 15:00
Японцы начнут варить саке на МКС
Вчера / 14:00
Британская служба электронной разведки выпустила ежегодную головоломку, чтобы найти будущих хакеров
Вчера / 13:29
Скоростной теплоход «Метеор» стал символом купюры в 1000 рублей
Вчера / 13:25
Квест, вечерние катания и призы: «Т-Банк» стал партнером курорта «Роза Хутор» в зимнем сезоне
Вчера / 13:17
Москвичам рекомендовали не использовать личные авто с 16 по 25 декабря
Вчера / 12:40
Брэду Питту и Анджелине Джоли предложили 60 млн долларов за совместные съемки в фильме
Вчера / 12:27
Снуп Догг рассказал об инсульте своей дочери
Вчера / 12:13
Элтон Джон назвал легализацию марихуаны в США одной из величайших ошибок всех времен
Вчера / 11:15
В Канаде эвтаназия стала причиной каждой двадцатой смерти
Вчера / 10:01
K-pop и американская музыка вытеснили российских артистов из хит-парадов постсоветских стран
Вчера / 09:56
Рассказ Стивена Кинга «Секционный зал номер четыре» получит экранизацию
Вчера / 09:33
«Крейвен-охотник» получил 15% свежести на Rotten Tomatoes. Критики назвали его очень плохим кино
Вчера / 09:10
Джаред Лето может сыграть в триллере Барри Левинсона «Убийство» о Джоне Кеннеди
Вчера / 08:54
Disney сделает киноадаптацию «Рапунцель: Запутанная история»

«Ведьмак 4», новая игра Нила Дракманна и Split Fiction. Что показали на The Game Awards

Сегодня в 08:28
Фото: CD Projekt RED

В Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония The Game Awards. На ней студии традиционно анонсировали новые проекты и представили ролики грядущих релизов.

«Ведьмак 4»

CD Projekt RED показала 6-минутный трейлер «Ведьмака 4», который станет началом новой трилогии. Главной героиней игры станет повзрослевшая Цири. Разработчики называют грядущую игру самым масштабным и амбициозным проектом с открытым миром во всей франшизе.

Intergalactic: The Heretic Prophet

Эксклюзив PlayStation 5 от Naughty Dog. За разработку нового проекта отвечал один из создателей Uncharted и The Last of Us Нил Дракманн. Главную роль в Intergalactic: The Heretic Prophet исполняет Тати Габриэль, сыгравшая Джоан Брэддок в экранизации Uncharted.

По сюжету охотнице за головами Джордан А. Мун приходится выживать на отдалённой планете Семпирия, потерявшей связь с остальной галактикой сотни лет назад.

Split Fiction

Кооперативная игра от авторов It Takes Two и A Way Out, в которую можно играть только вдвоем. Главными героинями станут писательницы Мио и Зои, которые оказались в ловушке в созданных ими же вселенных. Глава Hazelight Studios Йозеф Фарес назвал героинь именами своих дочерей.

Game of Thrones: Kingsroad

Тайтл по вселенной «Игры престолов» для iOS и Android. Действие игры развивается во время четвертого сезона сериала. В анонсирующем ролике показали Джона Сноу, Вариса, а также Серсею и Джейме Ланнистеров.

Mafia: The Old Country

Новый трейлер приключенческого боевика, действие которого развивается на Сицилии в 1900-х годах — до выхода других игр серии. В The Old Country основное внимание будет уделено происхождению самой мафии.

Elden Ring: Nightreign

Отдельный кооперативный спин-офф, действие которого разворачивается в мире, параллельном Elden Ring. Игра позволит игрокам объединиться максимум с двумя друзьями и исследовать Лимгрейв.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами