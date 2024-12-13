«Ведьмак 4», новая игра Нила Дракманна и Split Fiction. Что показали на The Game Awards

В Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония The Game Awards. На ней студии традиционно анонсировали новые проекты и представили ролики грядущих релизов.
«Ведьмак 4»
CD Projekt RED показала 6-минутный трейлер «Ведьмака 4», который станет началом новой трилогии. Главной героиней игры станет повзрослевшая Цири. Разработчики называют грядущую игру самым масштабным и амбициозным проектом с открытым миром во всей франшизе.
Intergalactic: The Heretic Prophet
Эксклюзив PlayStation 5 от Naughty Dog. За разработку нового проекта отвечал один из создателей Uncharted и The Last of Us Нил Дракманн. Главную роль в Intergalactic: The Heretic Prophet исполняет Тати Габриэль, сыгравшая Джоан Брэддок в экранизации Uncharted.
По сюжету охотнице за головами Джордан А. Мун приходится выживать на отдалённой планете Семпирия, потерявшей связь с остальной галактикой сотни лет назад.
Split Fiction
Кооперативная игра от авторов It Takes Two и A Way Out, в которую можно играть только вдвоем. Главными героинями станут писательницы Мио и Зои, которые оказались в ловушке в созданных ими же вселенных. Глава Hazelight Studios Йозеф Фарес назвал героинь именами своих дочерей.
Game of Thrones: Kingsroad
Тайтл по вселенной «Игры престолов» для iOS и Android. Действие игры развивается во время четвертого сезона сериала. В анонсирующем ролике показали Джона Сноу, Вариса, а также Серсею и Джейме Ланнистеров.
Mafia: The Old Country
Новый трейлер приключенческого боевика, действие которого развивается на Сицилии в 1900-х годах — до выхода других игр серии. В The Old Country основное внимание будет уделено происхождению самой мафии.
Elden Ring: Nightreign
Отдельный кооперативный спин-офф, действие которого разворачивается в мире, параллельном Elden Ring. Игра позволит игрокам объединиться максимум с двумя друзьями и исследовать Лимгрейв.