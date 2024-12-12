Мелисса Джоан Харт из «Сабрины» и Алисия Сильверстоун появятся в рождественском ромкоме

Звезда сериала «Сабрина — маленькая ведьма» Мелисса Джоан Харт и Алисия Сильверстоун, известная по фильму «Бестолковые», снимутся в рождественском ромкоме «A Merry Little Ex-Mas» («Веселое маленькое Рождество с бывшими»). Об этом сообщил Deadline.

Ленту поставит Стив Карр, создатель комедии «Дежурный папа», по сценарию Холли Хестер. Хестер работала над эпизодами «Сабрины — маленькой ведьмы», а также сериалами «Мелисса и Джоуи» и «Последний настоящий мужчина».

Картина расскажет о недавно расставшейся паре, которая решает провести последнее Рождество вместе, прежде чем продать семейный дом. После праздника жена намерена переехать и начать жизнь заново.

Герои устраивают напоследок торжество для детей, но оно идет не по плану, когда отец семейства приводит на ужин очаровательную новую подружку. Кто исполнит роли экс-супругов, а кто предстанет в образе красотки-подружки, пока неясно.