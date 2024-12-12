Ребекка Холл сыграет в сериале «Красота» Райана Мерфи

Британская актриса Ребекка Холл, известная по фильмам «Годзилла против Конга» и «Вики Кристина Барселона», появится в сериале «Красота» — новом проекте продюсера Райана Мерфи, создателя «Американской истории ужасов» и «Позы». Об этом сообщил Deadline.

Холл снимется в шоу вместе с Эваном Питерсом, Энтони Рамосом, Джереми Попом и Эштоном Катчером. Мерфи выступит соавтором, сценаристом и исполнительным продюсером проекта вместе с Мэттом Ходжсоном.

Сериал будет основан на комиксе Джереми Хауна и Джейсона А. Херли. Каким будет сюжет телеадаптации, не раскрывается. Оригинальный графический роман рассказывал об инфекции, которая делала людей красивыми.

В комиксе передать «заболевание» можно было половым путем. Оно преображало инфицированных, но в конечном счете убивало их. Вирус распространялся в рамках зловещего правительственного заговора.

Главными героями комикса были детективы Дрю Фостер и Кара Вон, занимающиеся преступлениями в сфере красоты. Им пришлось бороться с коррумпированными политиками, мстительными федеральными агентами и ужасающим наемником, который мечтает получить награду за их головы.