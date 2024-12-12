Инсталляция Pussy Riot подверглась нападению в Австрии

Арт-проект группировки Pussy Riot, расположенный в часовне Святой Девы в австрийском центре современного искусства OK Linz, подвергся нападению. Об этом написало Dazed.

Вандалы разбили стеклянную дверь в здании, где разместилась инсталляция. Она представляет собой бывший в употреблении секс-куклы, одетые в балаклавы и украшенные различными аксессуарами от перчаток и поясов до цепей и наручников.

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Атака на арт-работу состоялась 7 декабря в канун праздника Непорочного зачатия. Автор проекта Надежды Толоконникова* назвала действия недоброжелателей «актом фундаменталистской агрессии, направленной против идеалов просвещения, секуляризма и свободного выражения».

Художница подчеркнула, что активисты не впервые атакуют произведения искусства. Ранее скульптура Эстер Штраус «Коронация», изображающая Деву Марию в процессе родов, была обезглавлена на выставке в Линце.

«Закономерность ясна. Нарастает негативная реакция на искусство, которое осмеливается подвергать сомнению традиционные представления о роли женщин в вере и, помимо веры, в культуры в целом», — прокомментировала Толоконникова*.

В OK Linz добавили, что пострадала при нападении лишь дверь часовни. Сами инсталляции «не были серьезно повреждены». «Для нас важно как можно быстрее вернуть работу на ее первоначальное место», — отметила куратор Михаэла Сайзер.

Проект Pussy Riot Sex Dolls создан Толоконниковой* в сотрудничестве с китайской дрэг-квин Ниохуру Х. Куклы в нем изображают активисток Pussy Riot. «Я поместила кукол в часовне Святой Девы потому что я верю, что феминистки священны, и я убеждена, что Дева Мария тоже феминистка», — пояснила Толоконникова*.