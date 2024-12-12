В Швеции закрыли дело футболиста Килиана Мбаппе. Его подозревали в изнасиловании

Шведская прокуратура закрыла дело в отношении футболиста Килиана Мбаппе, которого подозревали в изнасиловании. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Расследование прекратили, поскольку доказательств вины спортсмена найти так и не удалось. Мбаппе подозревали в двух эпизодах нападения, якобы произошедших в Стокгольме.

Инциденты, как утверждали обвинители, случились в отеле, где останавливался футболист и его спутники. Свидетельств этого собрать не удалось, подчеркнула прокурор Марина Чиракова.

Мбаппе отрицал свою вину и заверял, что обвинения — фейк. Спортсмен связал ихс началом слушаний апелляции его бывшего клуба «ПСЖ» по делу о выплате задолженности игроку в размере 55 млн евро.

«Это просто позор, у него „ПСЖ“ постоянно в чем‑то виноват. Он ничего не забивает за Мадрид, кроме пенальти, — „ПСЖ“ виноват. Он пропускает матчи сборной, хотя не травмирован, — опять „ПСЖ“. Теперь „ПСЖ“ выдумывает истории для прессы. Мы проигнорируем эти нападки», — прокомментировали в «ПСЖ».