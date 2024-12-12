Заказан пилот нового сериала по «Побегу»

Стриминговый сервис Hulu заказал пилот нового сериала по «Побегу». Об этом узнало издание Deadline.

Шоураннером проекта стал создатель «Нарушителей» и «Майянцев» Элджин Джеймс. Детали сюжета пока неизвестны, но сообщается, что действие лишь будет происходить в одной вселенной с культовой многосерийной лентой.

Новое шоу не будет продолжать события прошлого. Участия Майкла Скофилда и Линкольна Берроуса в нем не ожидается. Впрочем, среди продюсеров есть создатель «Побега» Пол Шоринг, Нил Мориц и продюсер «Финального побега» Марти Адельштейн.

О разработке проекта сообщалось в ноябре прошлого года.