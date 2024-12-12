Мэттью Блази станет креативным директором Chanel

Франко-бельгийский дизайнер Мэттью Блази, в последние три года выступавший креативным директором бренда Bottega Veneta, займет этот же пост в модном доме Chanel. Об этом сообщил Women’s Wear Daily.

Блэзи завершил свое сотрудничество с Bottega Veneta и теперь будет отвечать за коллекции haute couture и ready-to-wear в Chanel. Под его руководством бренд также займется развитием линеек аксессуаров.

По словам президента компании Chanel SAS Бруно Павловски, Блази присоединится к модному дому в первой половине 2025 года, предположительно в апреле. Его первая коллекция выйдет в октябре.

«Мы надеемся, что будем вместе на протяжение 10, 15 или большего числа лет. Мы сейчас в самом начале нашей истории. Вместе мы сможем написать новую главу для бренда», — подчеркнул Павловски.

Блази сменит на посту креативного директора Chanel Виржини Виар — она покинула модный дом в июне 2023 года. Она возглавляла компанию в течение пяти лет. До нее креативными директорами были лишь Карл Лагерфельд и Габриэль Шанель.

«Я взволнова и польщен тем, что присоединился к замечательному дому Chanel. Я с нетерпением жду встречи со всеми командами» — поделился Блази. Он получил новое назначение, обойдя еще двух вероятных кандидатов. Кем они были, неизвестно.

Слухи утвердали, что Chanel рассматривал на позицию креативного директора Эди Слиман, Симона Порта Жакмюса и Питера Мюлье. «Мы выбрали человека, чьи ценности, талант и видение женщин, наших клиентов, лучше всего нам подходили», — прокомментировал Павловски.

Он подчеркнул, что ключевым моментом для него в выборе Блази было то, что дизайнер испытывает «огромное восхищение и уважение к наследию и работе, проделанной мадемуазель Шанель, Карлом и Виржини».