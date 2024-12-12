«Да ты же супергерой»: вышел трейлер боевика «Новокаин» с Джеком Куэйдом

Студия Paramount показала трейлер боевика «Новокаин». Его мировая премьера должна состояться 14 марта.
Главный герой фильма Нейт обычный клерк с удивительной способностью — он совершенно не чувствует боль. Это помогает ему построить отношения с коллегой в банке. Однако в один ужасный день банда Санта-Клаусов грабит его место работы и берет в заложники подругу, поэтому парень крадет полицейскую машину и отправляется в погоню.
Судя по трейлеру, Нейту придется полностью задействовать свое необычное свойство, преодолеть неумение драться, разобраться с похитителями и не попасться полицейским, которые идут по его следу из трупов.
В главных ролях здесь появляются Джек Куэйд («Пацаны») и Эмбер Мидфандер («Добыча»), также в также в составе Джейкоб Баталон («Человек Паук: Нет пути домой») и Рэй Николсон («Лакричная пицца»).