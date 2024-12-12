18-летний индиец Гукеш Доммараджу стал самым молодым чемпионом мира по шахматам

Индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу стал самым молодым чемпионом мира по шахматам в истории. Об этом сообщила Международная шахматная федерация (ФИДЕ).

Доммараджу выиграл мировое первенство в возрасте 18 лет, обойдя китайского шахматиста Дин Лижэня. Так индиец побил рекорд Гарри Каспарова, который завоевал титул чемпиона мира в 1985 году в возрасте 22 лет.

Гукеш Доммараджу победил Дин Лихэня 25 ноября. Матч проходил в Сингапуре. В 14-й партии индиец одолел соперника. Встреча шахматистов завершилась со счетом 7,5 на 6,5 на 58-м ходу. Доммараджу играл черными фигурами.