Снуп Догг сыграет главную роль в сай-фай боевике Люка Бессона

Снуп Догг появится в главной роли в новом сай-фай фильме Люка Бессона, а также выступит продюсером картины. Об этом пишет Variety.

Картина получила название «The Last Man» и может быть вдохновлена песней рэпера «Last Man Standing» 2009 года, а ее сюжет в чем‑то напоминает «Планету обезьян» и происходит в мире после апокалипсиса.

Журналисты напомнили, что прошлые сай-фай проекты Бессона, «Пятый элемент» и «Валериан и город тысячи планет», смешивали фантастику и экшен. Вероятно, новая лента также превратит рэпера в героя боевика.

Для музыканта и режиссера это вторая совместная работа. Ранее Догг участвовал в озвучке «Артура и минипутов» почти 20 лет назад.

«Я был большим поклонником музыки Снуп Догга еще со времен альбома „Who Am I“. Мы познакомились 20 лет назад и хотели посотрудничать. Нам просто нужен был подходящий проект, который вдохновил бы нас обоих — и вот он, со Снупом в главной роли. Не могу дождаться начала работы!», — отметил Бессон.