Юра Борисов получил номинацию на Chritic’s Choice Awards

Российского актера Юру Борисова номинировали на премию Chritic’s Choice Awards в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Анора». Об этом организаторы премии сообщили на сайте.
Соперниками Борисова в борьбе за награду будут Киран Калкин («Настоящая боль», Кларенс Маклин («Синг-Синг»), Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец»), Гай Пирс («Бруталист») и Дензел Вашинтон («Гладиатор-2»).
Партнерша Борисова по «Аноре» Майки Мэдисон также может получить премию. Ее номинировали в категории «Лучшая женская роль» няряду с Карлой Софией Гаскон («Эмилия Перес»), Марианной Жан-Баптист («Жестокие истины»), Анджелиной Джоли («Мария») и Деми Мур («Субстанция»).
Кроме того, «Анора» поборется за Chritic’s Choice Awards в номинации за лучший актерский ансамбль, лучшую режиссеру, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж и лучший фильм года.
«Анора» вошла в шестерку кинокартин с самым большим числом номинаций. Столько же номинаций (семь) получила «Субстанция». «Бруталист» претендует на 9 наград, «Дюна: Часть 2» и «Эмилия Перес» — на 10, «Конклав» и «Злая» — на 11.
Перечень основных номинаций можно найти ниже:
Лучший фильм
«Совершенный незнакомец»
«Анора»
«Бруталист»
«Конклав»
«Дюна: Часть 2»
«Эмилия Перес»
«Никелевые мальчики»
«Синг-Синг»
«Субстанция»
«Злая»
Лучший актер
Эдриен Броди («Бруталист»)
Тимоти Шаламе («Совершенный незнакомец»)
Дэниел Крэйг («Квир»)
Колман Доминго («Синг-Синг»)
Рэйф Файнс («Конклав»)
Хью Грант («Еретик»)
Лучшая актриса
Синтия Эриво («Злая»)
Карла София Гаскон («Эмилия Перес»)
Марианна Жан-Баптис («Жестокие истины»)
Анджелина Джоли («Мария»)
Майки Мэдисон («Анора»)
Деми Мур («Субстанция»)
Лучший актер второго плана
Юра Борисов («Анора»)
Киран Калкин («Настоящая боль»)
Кларенс Маклин («Синг-Синг»)
Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец»)
Гай Пирс («Бруталист»)
Дэнзел Вашингтон («Гладиатор 2»)
Лучшая актриса второго плана
Даниэль Дэдуайлер («Урок фортепиано»)
Онджаню Эллис-Тейлор («Никелевые мальчики»)
Ариана Гранде («Злая»)
Маргарет Куолли («Субстанция»)
Изабелла Росселлини («Конклав»)
Зои Салдана («Эмилия Перес»)
Лучший актерский ансамбль
«Анора»
«Конклав»
«Эмилия Перес»
«Субботняя ночь»
«Синг-Синг»
«Злая»
Лучший режиссер
Жак Одияр («Эмилия Перес»)
Шон Бейкер («Анора»)
Эдвард Бергер («Конклав»)
Брэди Корбет («Бруталист»)
Джон М. Чу («Злая»)
Корали Фаржа («Субстанция»)
Рамелл Росс («Никелевые мальчики»)
Дени Вильнев («Дюна: Часть 2»)
Лучший оригинальный сценарий
Шон Бейкер («Анора»)
Мориц Байндер, Тим Фельбаум, Алекс Дэвид («Пятое сентября»)
Брэди Корбет, Мона Истволд («Бруталист»)
Джесси Айзенберг («Настоящая боль»)
Корали Фаржа («Субстанция»)
Джастин Курицкес («Претенденты»)
Лучший адаптированный сценарий
Жак Одияр («Эмилия Перес»)
Винни Холцман, Дана Фокс («Злая»)
Грэг Кведар, Клинт Бентли («Синг-Синг»)
Рамелл Росс, Джослин Барнс («Никелевые мальчики»)
Питер Строган («Конклав»)
Дени Вильнев, Джо Спайтс («Дюны: Часть 2»)