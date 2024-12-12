Сарик Андреасян и Николай Картозия подали друг на друга иски о защите чести и достоинства

Режиссер Сарик Андреасян и телепродюсер Николай Картозия обменялись исками о защите чести, достоинства и деловой репутации. Иск Андреасяна был зарегистрирован 10 декабря, Картозии — 12 декабря. Оба будут рассмотрены в Пресненском суде Москвы.

Что наговорил гендиректор «Пятницы»

По словам Картозии, режиссера расстроила рецензия продюсера на фильм «Евгений Онегин». В ней гендиректор «Пятницы» писал, что «у Сарика уникальный дар: его фильмы объединяют людей в ненависти к его фильмам».

«Отдадим должное Сарику — он как никто другой умеет раскрыть деревянных актеров. Убедительней всего в фильме выглядит дуб, под которым схоронили Ленского. Однажды маленький Сарик увидел огромную кучу говна. Тогда он еще не имел отношения к его производству. Литература не давалась Сарику, и тогда он поклялся, что вырастет и ****** [трахнет] весь список русской литературы. Сарик мог стать отличным режиссером, если бы перестал снимать. Он даже кошку с дерева снимает ***** [плохо]», — смеялся над постановщиком Картозия.

В апрельском посте под названием «Королевство полной ***** [чуши]» Картозия также критиковал производственные практики Андераяна. По мнению гендиректор «Пятницы», низкое качество сериалов режиссера объясняется высокой скоростью производства.

«Даже видеорегистратор в машине Сарика снимает какую‑то ***** [чушь]. Российский зритель подтерся его фильмом „Лопухи“, сериал „Чикатило“ страшнее самого Чикатило, Сарик делает раскадровки на лаваше, зато у него всегда богато накрыт монтажный стол», — комментировал продюсер.

Картозия писал, что из Армении к Сарику едут «все начинающие кинематографисты, потому что Сарик не откажет, даст работу». По его словам, Андреасян не тратит много времени на сценарии: «Утром написали — утром же и снимаем. Текст никто вылизывать не будет. Какой смысл писать один сериал три года, если зритель все равно посмотрит его жопой?»

«Никаких тебе десяти дублей. Все сцены снимаются с одного-двух. Единственная уважительная причина, по которой съемки у Сарика могут затянуться: в начале рабочего дня он слишком долго расцеловывается со всей съемочной бригадой

Хороший режиссер редко снимает больше четырех сцен в день. Выработка за день — около пяти минут [экранного времени]. У Сарика выработка космическая: от десяти минут за смену. Серию клепают за четыре-пять дней. Там, где другие продюсеры говорят тебе: „Я сниму этот сериал за 40 смен“, Сарик выходит с контрпредложением: „А я за 20“.», — смеялся Картозия.

© Фото: Продюсер Kartoz / Telegram

Продюсер обратил внимание на бедную постановку фильмов и сериалов оппонента: «Его герои либо сидят на одном месте, либо выходят на точку и до конца сцены произносят оттуда свой текст. Это помогает сэкономить время на перестановках камер и света. Посадил в ресторане актера Прилучного — и залпом снял всю его роль».

По информации Картозии, Дмитрий Нагиев обычно требует от режиссеров съемки длиной не менее 4 дней и 5 млн рублей за смену, однако у Андреасяна актер взял всего 3 млн, а в сериале заметную роль сыграл сын Кирилл Нагиев. Также у режиссера есть пул актеров, которые снимаются одновременно в десятках его проектов, за счет этого он легко может «скидывать» их заоблачные гонорары или угрожать оставить без работы, делился критик.

«У Сарика сорокалетний Виктор Добронравов играет двадцатипятилетнего повесу. <…> Потому что тот играет Онегина в театре им. Вахтангова. А значит, можно не тратить время на поиск образа и репетиции, другой режиссер уже поработал с актером. Встал в кадр и ***** [работай]. Главную женскую роль в фильме играет Елизавета Моряк (по совместительству супруга Сарика) — часть денег сразу возвращается в семью», — заметил Картозия.

Продюсер подчеркнул,что Андреасян не может снимать высококачественный контент: «Странно, что родители не назвали его гордым именем Энурез. Он на этом еще и умудряется зарабатывать. Рентабельность у его продакшена — 30% от производственного бюджета».

Картозию огорчило, что подход соперника распространился по всей индустрии. Например, «Мама будет против» с Дмитрием Брекоткиным стал одним из самых рейтинговых на СТС в 2023 году (доля 14,2%).

«Сериал снял не Сарик. Другие. Но как будто он. Его стиль, его почерк. Десятки фильмов и сериалов Сарика, которыми он осчастливил российские телеканалы, окончательно закрепили на телике тренд на „святую“ простоту. С одной стороны — неприхотливый зритель, с другой — негениальный Сарик.

На онлайн-платформах тоже лучше всего смотрят сериалы Сарика. Его „Жизнь по вызову“ (про тот самый рынок шкур) — бронебойный снаряд платформы KION. „Чикатило“ долгое время был рекордсменом онлайн-кинотеатра Okko. А недавно вышел уже третий сезон — и он снова бьет рекорды», — сокрушался критик.

© Кадр: Спешл / YouTube

Андреасян считает претензии проявлением зависти

В октябре Сарик Андреасян ответил на критику в шоу YouTube-канала «Спешл». Он объяснил слова Картозии тем, что у него «взрывается пукан», ведь шоу режиссера идут с большими успехами.

«Он не понимает, что происходит. Бюджеты не дешевые, а адекватные. А он в таком бюджете снимать не может. Он, допустим, придет на ТНТ и скажет: „Дайте 30 миллионов за серию, я произведу“. А ему: „Иди ты на хер, Сарик за 15 сделает“. Знаешь, в чем разница? Я просто не вор, а он вор! Из 30 млн. он снимет серию за те же 15, а 15 сворует. Я так не делаю. Я занят настоящим бизнесом и производством», — подчеркнул постановщик.

По словам Андреасяна, у него нет дружеских отношений с Прилучным или Нагиевым, с актерами общается только через агентов, а в индустрии сложилось хорошее отношение к нему, потому что он снимает хиты.

«Если ты писал сериал 3 года, значит, возможно, ты не умеешь писать. Написать можно и за год. „Жизнь по вызову“ и „Чикатило“ пишутся год. [В октябре 2024 года] у нас начинает сниматься „Мендельсон“ для ТНТ, пишется он с прошлого ноября, никто никуда не торопится», — добавил режиссер.

© Кадр: Юлия Бедеров / YouTube

Он предположил, что мнение о скорости его работы обусловлено работой над «Бедным олигархом». Проект был придуман в марте 2022 года в разгар санкций против российских богачей, Андреасян на следующий день запитчил его гендиректору ТНТ Тине Канделаки, она тут же заказала сериал, а сценарий 10 серий был написан за 2 месяца.

Ведущая подкаста возразила, что расширенные сроки для сценаристов могли бы привести к лучшим сценариям. «Это вкусовщина. Зритель не знает, что ты могла бы лучше. „Бедный олигарх“ был бы таким же, это ситком в доме у олигарха. Он не может стать „Унесенными ветром“, у него нет таких задач, и он не выстрелит, если сделать его по-другому», — ответил Андресаян.

Он также привел в пример сериал «Букины»: «Он не выстрелил, знаешь почему? Потому что они хотели сделать кино. [Нам предложили:] „Давайте снимаем их дорого, с кардрированием, с кранами, с вертолетами“. Сняли, не выстрелило, потому что зритель не ждет от „Букиных“ качества Netflix. Он хочет, чтобы Букин забежал в картонную декорацию и пошутил».

Андреасян назвал слова Картозии о работе с актерами враньем: «Сегодня в России снимается 400 фильмов в год, у артистов вообще нет проблем с работой, заняты все. У меня есть любимый пул артистов, потому что я понимаю, что они меня не подведут. Они не алкоголики, не дебоширы, это системные люди, и я работаю системно».

«А Картозия что сделал, „Орел и решку“, за всю свою жизнь? Это что вообще? Мы о ком вообще говорим? Что за персонаж? Для меня телеканал „Пятница!“ — это какие‑то дешевые шоу, которые, может быть, и дают рейтинги, но это мусор. Он хочет обвинить меня в том, что я производил мусор, а на самом деле кто уж делал мусор, так это он.Человек о себе возомнил. Он, наверное, в своем мире решил, что он гений. В моем мире он говнодел. Обидеться на говнодела не могу», — оценил соперника Андреасян.