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Собаки из приюта «Юна» снялись в новогодней фотосессии с моделями бренда Age of Innocence

Сегодня в 18:14
Фото: предоставлено пресс-службой

Бренд обуви Age of Innocence вместе с приютом для животных «Юна» запустил рождественскую кампанию, которая поможет широкой аудитории познакомиться с собаками, ищущими любящий дом. Об этом «Афише Daily» рассказали авторы проекта.

Фотораф Ольга Тупоногова-Волкова провела праздничную фотосессию с участием питомцев из приюта и юных моделей. Среди последних оказались актриса Катя Червова из «Волшебника Изумрудного города» и финалистка шоу «Голос. Дети» Аня Кукина.

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В съемке поучаствовали модели Алина Викторова и Кика Пан, а также дети бренд-директора Bioniq Яны Кушнер, создательницы Koreanbutik Марии Лысенок, автора кулинарных книг Алены Гера и соосновательницы The Dar Store Ксении Пожитковой.

Вместе они напомнили, что собака — лучший новогодний подарок для любого ребенка. «Вокруг так много мальчишек и девчонок, которые мечтали бы обрести верных друзей, и, к сожалению, еще больше собак, которые так хотят найти дом», — отметили в Age of Innocence.

Бренд пообещал «положить под елку» нарядные туфли тем, кто заберет из приюта одну из собак. О каждом из подопечных «Юны» компания расскажет подробно в соцсетях. Там уже появились посты про черно-белого фаната блесток Боню и «лисичку» Лилу, которая провела в приюте почти всю жизнь.

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