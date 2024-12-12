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Никита Кологривый стал самым популярным актером года на «Кинопоиске»

Сегодня в 18:03
Фото: Wink.ru

Никита Кологривый возглавил рейтинг самых популярных персон года на «Кинопоиске»: в 2024-м его страницу посетило больше всего пользователей. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

На популярность Кологривого повлияли его съемки во множестве проектов: от сериалов «Слово пацана» и «Два холма» до драмы о становлении перестроечной поп-группы «Комбинация».

Вторую строчку в топе актеров занял Джейсон Стэтем, исполнивший главную роль в боевике «Пчеловод», а третье — Леонардо Ди Каприо, сыгравший в криминальной драме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны».

Самой популярной актрисой года стала Ана де Армас, которая сыграла наемницу в грядущем экшне «Балерина» по франшизе «Джон Уик». Далее расположились Юлия Снигирь, которая снялась в новых экранизациях «Преступления и наказания» и «Мастера и Маргариты», а также звезда «Субстанции» Маргарет Куолли.

Среди режиссеров в рейтинге по итогам года выше всех расположился Гай Ричи, выпустивший в 2024 году фильм «Министерство неджентльменских дел». На второй строчке — Квентин Тарантино, чью новую ленту «Кинокритик» ждали поклонники, но весной он отменил проект. На третьем месте ― японский режиссер Хаяо Миядзаки, получивший в 2024 году «Оскар» за анимационный фильм «Мальчик и птица».

Согласно международному порталу IMDb, самой популярной актрисой года стала Сидни Суини. В список также попали звезда «Фоллаута» Элла Пернелл, Кристин Милиоти из «Пингвина», Барри Кеоган из «Птицы» и Ребекка Фергюсон из фильма «Дюна: Часть вторая».

Ранее итоги года подвели Google, Pornhub, «Википедия», Spotify и «Яндекс Книги».

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