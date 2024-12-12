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Половина москвичей верят в астрологию

Сегодня в 17:11
Фото: Numerology Sign/Flickr

Каждый второй москвич верит в астрологию (48%), почти столько же (49%) читают гороскопы. Об этом свидетельствует опрос ADG group, результаты которого есть у «Афиши Daily».

20% жителей столицы отслеживают ретроградный Меркурий, а 11% стараются не совершать во время него покупки. 3% думают, что техника, купленная в этот период, сломается. Еще 3% предпочитают не планировать ничего важного на время ретроградного Меркурия.

68% москвичей верят в карму, 44% ― в народные приметы. Каждый четвертый респондент (25%) хотя бы раз прибегал к услугам гадалок, при этом 9% опрошенных делали это несколько раз, а 3% обращаются за консультацией к гадалкам регулярно.

Треть москвичей (36%) хотя бы раз гадали на картах Таро, но лишь 14% считают их верным способом узнать будущее. 21% опрошенных называют их шарлатанством, которое следует запретить.

Согласно мартовскому опросу ВЦИОМ, за 16 лет доля россиян, которые читают астрологические прогнозы, сократилась с 52% до 42%. При этом верят в гороскопы лишь 7% опрошенных (в 2008 году таких было 11%). Процент россиян, которые не верят ни в какие сверхъестественные силы, вырос с 2008 года с 19% до 24%.

В декабре Российская академия наук выпустила меморандум, в котором объяснила, почему астрология — лженаука. Ученые отметили, что астрология «не удовлетворяет методологическим требованиям, предъявляемым к научной дисциплине», а «экспериментальные проверки заявлений астрологов дают отрицательные результаты».

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