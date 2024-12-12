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Оливию Уайлд завалили угрозами из‑за романа с темнокожим персонажем в «Докторе Хаусе»

Сегодня в 16:23
Фото: Fox

Оливия Уайлд получала «безумные угрозы смертью» во время съемок в «Докторе Хаусе». Об этом актриса рассказала на пресс-конференции на международном кинофестивале в Саудовской Аравии, цитаты приводит Variety.

Поводом для пожеланий актрисе умереть стали отношения ее героини с темнокожим доктором Эриком Форманом, которого сыграл Омар Эппс, в пятом и шестом сезонах телесериала. На пике сериал смотрели 27 млн зрителей, отметила Уайлд.

По словам артистки, в этот момент «в студию стали постоянно присылать безумные угрозы смертью». Беспокойство за здоровье актрисы заставило компанию нанять для нее дополнительную охрану.

«В то время моя героиня была настолько шокирующей, настолько прорывной, а сейчас достаточно взглянуть на современные шоу, на ту же „Эйфорию“, и это кажется такой мелочью», — поделилась Уайлд.

Актриса поделилась, что «естественным образом тяготеет к ролям, в которых есть немного риска». «Огромная проблема нашего бизнеса, да и всего мира, думаю, тоже, в том, что кинематограф и актерство связаны со славой или с масштабным признанием. Это сразу же отсекает возможности для рискованных работ. Мне было важно не зацикливаться на всеобщей любви. По-моему, лучше вызывать скандалы, чем скуку», — подчеркнула она.

В ближайшее время Уайлд ждут съемки в экранизации комикса «Аванжелин» от соавтора «Дэдпула» Роба Лифелда. В картине она появится вместе с Марго Робби.

Кроме того, актриса сыграет главную роль в эротическом триллере «Я хочу секса с тобой» вместе с Купером Хоффманом и Чарли XCX.

Еще Уайлд связана с психологическом триллером «Monkey Hill» по рассказу Пола Теру.

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