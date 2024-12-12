Оливию Уайлд завалили угрозами из‑за романа с темнокожим персонажем в «Докторе Хаусе»

«В то время моя героиня была настолько шокирующей, настолько прорывной, а сейчас достаточно взглянуть на современные шоу, на ту же „Эйфорию“, и это кажется такой мелочью», — поделилась Уайлд.

Актриса поделилась, что «естественным образом тяготеет к ролям, в которых есть немного риска». «Огромная проблема нашего бизнеса, да и всего мира, думаю, тоже, в том, что кинематограф и актерство связаны со славой или с масштабным признанием. Это сразу же отсекает возможности для рискованных работ. Мне было важно не зацикливаться на всеобщей любви. По-моему, лучше вызывать скандалы, чем скуку», — подчеркнула она.