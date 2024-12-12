Журнал отмечает, что перый срок Трампа «закончился позором, когда его попытки отменить результаты выборов привели к штурму Капитолия», многие в Республиканской партии отвернулись от него. Он также стал первым бывшим президентом, осужденным по уголовному делу. В июле Трамп пережил нападение, а за следующие четыре месяца смог одолеть сразу двух оппонентов демократов и победить во всех семи колеблющихся штатах, напоминает Time. «Он перестроил американскую политику, переделал Республиканскую партию и заставил демократов разобраться с тем, что пошло не так», — заключает издание.