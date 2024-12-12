Сегодня / 12:27
Снуп Догг рассказал об инсульте своей дочери
Сегодня / 16:33
Гомер становится Сантой в трейлере рождественского спецэпизода «Симпсонов»
Сегодня / 15:14
DC запустила в работу фильм о Глиноликом от Майка Флэнагана и Мэтта Ривза
Сегодня / 15:00
Японцы начнут варить саке на МКС
Сегодня / 14:00
Британская служба электронной разведки выпустила ежегодную головоломку, чтобы найти будущих хакеров
Сегодня / 13:29
Скоростной теплоход «Метеор» стал символом купюры в 1000 рублей
Сегодня / 13:25
Квест, вечерние катания и призы: «Т-Банк» стал партнером курорта «Роза Хутор» в зимнем сезоне
Сегодня / 13:17
Москвичам рекомендовали не использовать личные авто с 16 по 25 декабря
Сегодня / 12:40
Брэду Питту и Анджелине Джоли предложили 60 млн долларов за совместные съемки в фильме
Сегодня / 12:13
Элтон Джон назвал легализацию марихуаны в США одной из величайших ошибок всех времен
Сегодня / 11:15
В Канаде эвтаназия стала причиной каждой двадцатой смерти
Сегодня / 10:01
K-pop и американская музыка вытеснили российских артистов из хит-парадов постсоветских стран
Сегодня / 09:56
Рассказ Стивена Кинга «Секционный зал номер четыре» получит экранизацию
Сегодня / 09:33
«Крейвен-охотник» получил 15% свежести на Rotten Tomatoes. Критики назвали его очень плохим кино
Сегодня / 09:10
Джаред Лето может сыграть в триллере Барри Левинсона «Убийство» о Джоне Кеннеди
Сегодня / 08:54
Disney сделает киноадаптацию «Рапунцель: Запутанная история»
Сегодня / 02:00
Кит Харингтон сыграет в сиквеле «Семейного плана» с Марком Уолбергом
Сегодня / 01:28
Риз Уизерспун и Уилл Феррелл спасают свадьбы дочерей в трейлере комедии «Вы сердечно приглашены»
Сегодня / 00:57
Эдди Редмейн снимется с Джулией Робертс и Элизабет Олсен в триллере «Паникуй осторожно»
Сегодня / 00:09
Пол Мескаль выставил свою одежду на продажу, чтобы собрать деньги на благотворительность
Вчера / 23:30
Депутаты захотели обязать издателей видеоигр идентифицировать геймеров
Вчера / 23:09
Кристоф Вальц и Люси Лю появились в трейлере комедийного боевика «Старикан»
Вчера / 22:45
11-летняя девочка спаслась после кораблекрушения у побережья Италии, плавая на шинах
Вчера / 22:22
В работе сервисов Meta* произошел глобальный сбой
Вчера / 22:14
В Иране введут смертную казнь за нарушение норм морали
Вчера / 21:43
Нового Патрика Бейтмана сыграет Остин Батлер
Вчера / 21:10
«Ночлежка» предложила оборудовать все пункты обогрева для бездомных в Москве спальными местами
Вчера / 20:58
Илон Маск стал первым человеком в истории с 400 млрд долларов
Вчера / 20:47
У Найка Борзова появилась маленькая лошадка. Ее зовут Фаня!
Вчера / 20:03
Deadline: у «Йеллоустоуна» будет спин-офф про Бет Даттон и Рипа Уиллера
Вчера / 19:50
В Госдуме готовят законопроект о запрете показа фильмов на стримингах без разрешения Минкульта
Вчера / 19:39
Джон Гальяно уйдет из Maison Margiela
Вчера / 19:26
Немецкий остров Боркум отказался от многовековой традиции бить женщин коровьими рогами на фестивале
Вчера / 18:59
В «ГЭС-2» открывается выставка о паранаучных духовных практиках ― от ритуалов до рейвов
Вчера / 18:57
ЧМ по футболу 2034 года пройдет в Саудовской Аравии

Трамп — человек года по версии Time

Сегодня в 15:44
Фото: Chris Unger/Getty Images

Журнал Time объявил избранного президента США Дональда Трампа человеком года. По мнению издания, политическое возрождение Трампа не знает равных в американской истории.

Журнал отмечает, что перый срок Трампа «закончился позором, когда его попытки отменить результаты выборов привели к штурму Капитолия», многие в Республиканской партии отвернулись от него. Он также стал первым бывшим президентом, осужденным по уголовному делу. В июле Трамп пережил нападение, а за следующие четыре месяца смог одолеть сразу двух оппонентов демократов и победить во всех семи колеблющихся штатах, напоминает Time. «Он перестроил американскую политику, переделал Республиканскую партию и заставил демократов разобраться с тем, что пошло не так», — заключает издание.

Time присуждает звание «Человек года» с 1927 года. Его получает человек, который, по мнению редакции, оказал наибольшее влияние на мир за последние 12 месяцев, причем необязательно позитивное.

В этом году на титул человека года претендовали десять человек, включая Камалу Харрис, Джо Байдена, Илона Маска, Марка Цукерберга, Юлию Навальную, Кейт Миддлтон, Биньямина Нетаньяху, главу ФРС США Джерома Пауэлла, Джо Рогана и первую в историю женщину — президента Мексики Клаудию Шейнбаум.

В прошлом году человеком года стала американская певица Тейлор Свифт, а годом ранее — «дух Украины» и президент страны Владимир Зеленский.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами