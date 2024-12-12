Журнал Time объявил избранного президента США Дональда Трампа человеком года. По мнению издания, политическое возрождение Трампа не знает равных в американской истории.
Журнал отмечает, что перый срок Трампа «закончился позором, когда его попытки отменить результаты выборов привели к штурму Капитолия», многие в Республиканской партии отвернулись от него. Он также стал первым бывшим президентом, осужденным по уголовному делу. В июле Трамп пережил нападение, а за следующие четыре месяца смог одолеть сразу двух оппонентов демократов и победить во всех семи колеблющихся штатах, напоминает Time. «Он перестроил американскую политику, переделал Республиканскую партию и заставил демократов разобраться с тем, что пошло не так», — заключает издание.
Time присуждает звание «Человек года» с 1927 года. Его получает человек, который, по мнению редакции, оказал наибольшее влияние на мир за последние 12 месяцев, причем необязательно позитивное.
В этом году на титул человека года претендовали десять человек, включая Камалу Харрис, Джо Байдена, Илона Маска, Марка Цукерберга, Юлию Навальную, Кейт Миддлтон, Биньямина Нетаньяху, главу ФРС США Джерома Пауэлла, Джо Рогана и первую в историю женщину — президента Мексики Клаудию Шейнбаум.
В прошлом году человеком года стала американская певица Тейлор Свифт, а годом ранее — «дух Украины» и президент страны Владимир Зеленский.