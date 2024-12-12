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DC запустила в работу фильм о Глиноликом от Майка Флэнагана и Мэтта Ривза

Сегодня в 15:14
Фото: Macfarlane Toys

Киностудия DC дала зеленый свет работе над фильмом о сопернике Бэтмена Глиноликом. Об этом пишет Deadline.

По информации издания, автором идеи выступил шоураннер «Призрака дома на холме» Майк Флэнаган. Он пришел в студию с питчем в 2023 году, а о задумке сообщал еще в 2021-м. Тогда он хотел сделать хоррор/триллер/трагедию о меняющем облики персонаже.

В итоге Флэнаган стал лишь автором сценария будущей картины. Студия хотела бы видеть его в режиссерском кресле, но в его графике на данный момент находятся ремейк «Экзорциста» для Universal и Blumhouse, а также новая адаптация романа Стивена Кинга «Кэрри» для Amazon. Поэтому DC сейчас ищет постановщика для проекта.

По плану компании съемки должны пройти в начале 2025 года. В числе продюсеров указаны Мэтт Ривз и Линн Харрис.

Интересно, что участие Глиноликого в мире «Бэтмена» Роберта Паттинсона не было идеей Флэнагана, но источники Deadline говорят, что персонаж станет важной частью «Бэтмена-2».

Ранее этот злодей не появлялся на киноэкране и участвовал лишь в комиксах и мультсериалах о Темном рыцаре, хотя и был представлен еще в 1940-х годах. Изначально был известен как растерявший славу актер, который начал грабить банки под глиняной маской из своих фильмов. В поздних итерациях он потерял человеческое лицо, приобрел тело из глины и способность менять облик и мимикрировать под других людей.

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