Японцы начнут варить саке на МКС

Японская компания Asahi Sake Brewery попробует сварить саке в космосе. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление производителя.
Опыты будут проходить в японском модуле «Кибо» на Международной космической станции. 520 грамм мороми ― закваски для саке, которую смешивают с суслом на основе риса и рисовым солодом, ― будут ферментировать в космосе. Затем ее доставят на Землю в замороженном состоянии, отожмут и разольют в бутылки объемом 100 миллилитров. Продукт получит название Dassai Moon ― Space Brewing.
Модуль «Кибо» выбран, поскольку на нем можно имитировать условия, сходные с гравитацией Луны (по силе она в шесть раз меньше земной).
Недавно ученые из Университета Флориды выяснили, что в условиях микрогравитации ускоряется процесс брожения пивных дрожжей, при этом на качество дрожжей или их жизнеспособность космические условия не влияют.
В 2022 году японский производитель пива Ninki Ichi Brewery изготовил саке из дрожжей, которые месяц пробыли на МКС. Средства от продажи «космического саке» направили на восстановление префектуры Фукусима, где находится пивоварня и которая пострадала от разрушительного землетрясения 2011 года.