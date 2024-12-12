Японцы начнут варить саке на МКС

Японская компания Asahi Sake Brewery попробует сварить саке в космосе. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление производителя.

Опыты будут проходить в японском модуле «Кибо» на Международной космической станции. 520 грамм мороми ― закваски для саке, которую смешивают с суслом на основе риса и рисовым солодом, ― будут ферментировать в космосе. Затем ее доставят на Землю в замороженном состоянии, отожмут и разольют в бутылки объемом 100 миллилитров. Продукт получит название Dassai Moon ― Space Brewing.