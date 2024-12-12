Гомер становится Сантой в трейлере рождественского спецэпизода «Симпсонов»

Disney опубликовал трейлер двойного рождественского спецэпизода «Симпсонов». Он выйдет 17 декабря — ровно через 35 лет после выхода оригинального праздничного выпуска «Симпсонов» в 1989 году.
В ролике Гомер сеет хаос в Спрингфилде, после того как известный гипнотизер Деррен Браун внушает ему, что он Санта-Клаус.
В грядущих спецэпизодах появятся Pentatonix и Патти Лабелль, известные своей рождественской музыкой. В 2016 году песня группы «A Pentatonix Christmas» две недели занимала первое место в чарте Billboard 200, а певица дважды попадала в чарт Billboard Top Holiday Albums с песнями «This Christmas» 1990 года и «Miss Patti’s Christmas» 2007 года.