Британская служба электронной разведки выпустила ежегодную головоломку, чтобы найти будущих хакеров

Задача рассчитана на подростков в возрасте от 11 до 18 лет. Им предлагают использовать «нестандартное мышление, изобретательность и упорство», чтобы разгадать семь головоломок, составленных штатными разработчиками GCHQ.

«Главный специалист по головоломкам» GCHQ Колин отметил, что эту задачу лучше всего решать в команде. «Не поймите меня неправильно — у нас в отделе есть гении. Но самое важное, что у нас есть, — это большое количество людей с разными навыками, которые работают вместе», — добавил он.