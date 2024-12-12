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Британская служба электронной разведки выпустила ежегодную головоломку, чтобы найти будущих хакеров

Сегодня в 14:00
Фото: Aaron Burden/Unsplash

Британская спецслужба радиоэлектронной разведки (GCHQ) опубликовала свой ежегодный рождественский челлендж — поздравительную открытку со сложными головоломками.

Задача рассчитана на подростков в возрасте от 11 до 18 лет. Им предлагают использовать «нестандартное мышление, изобретательность и упорство», чтобы разгадать семь головоломок, составленных штатными разработчиками GCHQ.

«Главный специалист по головоломкам» GCHQ Колин отметил, что эту задачу лучше всего решать в команде. «Не поймите меня неправильно — у нас в отделе есть гении. Но самое важное, что у нас есть, — это большое количество людей с разными навыками, которые работают вместе», — добавил он.

Директор спецслужбы Энн Кист-Батлер выразила надежду, что открытка вдохновит молодых людей на изучение естественных наук, технологии, инженерного дела и математики, «а также заставит задуматься о том, что может предложить карьера в сфере кибербезопасности и разведки».

Впервые головоломки были включены в открытку в 2015 году и стали ежегодной традицией, скачать открытку можно с сайта GCHQ. Открытка стала широко популярна среди учителей, по данным спецслужбы, треть британских средних школ уже скачали ее.

Колин подчеркнул, что с момента публикации первой открытки новые сотрудники GCHQ все чаще стали говорить, что узнали о спецслужбе благодаря головоломкам. «Это определенно вдохновляет людей», — добавил он.

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