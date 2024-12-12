Москвичам рекомендовали не использовать личные авто с 16 по 25 декабря

Автомобилистам в Москве рекомендовали пересесть на общественный транспорт с 16 по 25 декабря. В эти дни ожидается высокая загруженность дорог, пишет ТАСС со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Число машин на улицах в этот период вырастет на 30–50 тыс. по сравнению с началом декабря и превысит 2,91 млн. Сильнее всего загруженность вырастет у вокзалов и аэропортов. Ситуацию могут усугубить снегопады.

1 января число автомобилей на дорогах должно снизиться до 1,22 млн, а в новогодние каникулы оно составит в среднем 2,08 млн ― это на 29% меньше, чем в самую загруженную неделю декабря.