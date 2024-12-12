Брэду Питту и Анджелине Джоли предложили 60 млн долларов за совместные съемки в фильме

Продюсер Дэнни Росснер предложил Брэду Питту и Анджелине Джоли 60 млн долларов, чтобы они вместе снялись в его новом фильме. Об этом сообщает Page Six.

Росснер ― один из авторов комедии «Шестой элемент» с Лесли Нильсеном и боевика «Ультиматум» с Халком Хоганом ― сказал, что собрал столь внушительную сумму благодаря спонсорам. Он надеется, что 60 млн будет достаточно, чтобы убедить бывшую звездную пару зарыть топор войны.

При этом продюсер предлагает неравные гонорары ― 37,5 млн долларов для Питта и 22 млн для Джоли, поскольку их расценки за роль сейчас разнятся. Предложенная Росснером сумма в полтора раза больше их нынешних гонораров.

Фильм, в котором он хочет увидеть Джоли и Питта, Росснер описывает как историю любви. Ее действие происходит в отеле в Каннах во время Второй мировой войны. Питт должен сыграть владельца отеля, а Джоли ― его соблазнительную любовницу и музу.

Сценарий предполагает, что бывшей паре придется играть в интимной обстановке. Будет и любовная сцена ― «жаркая, но не выходящая за рамки пристойности», отмечает кинематографист.

Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились в 2005 году на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». В 2006 году у них родилась дочь Шайло, а в 2008-м — двойняшки Вивьен и Нокс. Актер также усыновил приемных детей супруги Мэддокса, Пакса и Захару.

В 2014 году пара поженилась. А через пару лет Джоли подала документы на развод, указав причиной «непримиримые противоречия». Бракоразводный процесс продлился семь лет.