Брэду Питту и Анджелине Джоли предложили 60 млн долларов за совместные съемки в фильме

Продюсер Дэнни Росснер предложил Брэду Питту и Анджелине Джоли 60 млн долларов, чтобы они вместе снялись в его новом фильме. Об этом сообщает Page Six.
Росснер ― один из авторов комедии «Шестой элемент» с Лесли Нильсеном и боевика «Ультиматум» с Халком Хоганом ― сказал, что собрал столь внушительную сумму благодаря спонсорам. Он надеется, что 60 млн будет достаточно, чтобы убедить бывшую звездную пару зарыть топор войны.
При этом продюсер предлагает неравные гонорары ― 37,5 млн долларов для Питта и 22 млн для Джоли, поскольку их расценки за роль сейчас разнятся. Предложенная Росснером сумма в полтора раза больше их нынешних гонораров.
Фильм, в котором он хочет увидеть Джоли и Питта, Росснер описывает как историю любви. Ее действие происходит в отеле в Каннах во время Второй мировой войны. Питт должен сыграть владельца отеля, а Джоли ― его соблазнительную любовницу и музу.
Сценарий предполагает, что бывшей паре придется играть в интимной обстановке. Будет и любовная сцена ― «жаркая, но не выходящая за рамки пристойности», отмечает кинематографист.
Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились в 2005 году на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». В 2006 году у них родилась дочь Шайло, а в 2008-м — двойняшки Вивьен и Нокс. Актер также усыновил приемных детей супруги Мэддокса, Пакса и Захару.
В 2014 году пара поженилась. А через пару лет Джоли подала документы на развод, указав причиной «непримиримые противоречия». Бракоразводный процесс продлился семь лет.
После расставания актриса подала иск о домашнем насилии против бывшего супруга. В нем говорится, что Питт в сентябре 2016 года «физически и словесно напал» на Джоли и их детей, когда они находились на борту частного самолета. «Питт придушил одного из детей и ударил другого по лицу», а «Джоли схватил за голову и потряс ее», утверждается в документе. По данным NYT, Джоли подала на развод через несколько дней после инцидента.