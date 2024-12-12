Скоростной теплоход «Метеор» стал символом купюры в 1000 рублей

Скоростной теплоход «Метеор» стал лидером в голосовании по выбору символов для банкноты номиналом 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу.

Он набрал более 147 тыс. голосов. За «Метеором» идут Дворец землевладельцев (131 тыс.), саратовский автомобильный мост через Волгу (115 тыс.), памятник Салавату Юлаеву (108 тыс.), Жигулевская ГЭС на реке Волге (17 тыс.) и другие.