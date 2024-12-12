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Скоростной теплоход «Метеор» стал символом купюры в 1000 рублей

Сегодня в 13:29
Фото: Центробанк

Скоростной теплоход «Метеор» стал лидером в голосовании по выбору символов для банкноты номиналом 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу.

Он набрал более 147 тыс. голосов. За «Метеором» идут Дворец землевладельцев (131 тыс.), саратовский автомобильный мост через Волгу (115 тыс.), памятник Салавату Юлаеву (108 тыс.), Жигулевская ГЭС на реке Волге (17 тыс.) и другие.

В список претендентов также вошли Вятский художественный музей имени В.М. и А.М.Васнецовых, главный корпус Казанского федерального университета, Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», Государственный мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба П.И.Чайковского», парусная Волжская барка (старинная), Международный аэропорт Гагарин и другие.

Голосование запустили 29 ноября. Тогда в нем лидировал памятник Салавату Юлаеву. Вторую позицию занимал Дворец земледельцев, а третью — саратовский автомобильный мост через реку Волгу.

Сейчас на лицевой стороне банкноты изображена Никольская башня Нижегородского кремля, а на оборотной стороне — Музей истории государственности татарского народа в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе. В обновленном варианте лицевая сторона купюры останется прежней.

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