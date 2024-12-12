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Снуп Догг рассказал об инсульте своей дочери

Сегодня в 12:27
Фото: Warner Bros. TV/Getty Images

Снуп Догг и его дочь Кори Бродус рассказали в совместном интервью о том, что им пришлось пережить, когда у девушки случился инсульт в начале этого года.

Рэпер признался, что ему тяжело вспоминать те дни: «Все, кто меня знает, знают, что моя дочь — мой криптонит». По словам Снупа Догга, инсульт произошел очень внезапно, и некоторое время после этого у Кори были проблемы с движением.

«Я была на вечеринке, а на следующий день оказалась в больнице. Думаю, это всех очень напугало… Знаете, инсульт — это не шутки. Это сблизило меня и мою семью, осознание того, что все может произойти по щелчку пальцев», — рассказала Кори.

Дочь рэпера отметила, что даже не поняла, что у нее инсульт, когда он случился, потому что об этом не принято говорить, и она не думала, что это может произойти и с ней.

«Кори очень открыто рассказывала о своих проблемах с психическим здоровьем или о своем инсульте», — добавил Снуп Догг. В 2021 году Кори Бродус попыталась покончить с собой после борьбы с депрессией. «Большинство людей не чувствуют себя комфортно, делясь своим опытом, но она хочет помочь людям, показывая, что они не одиноки», — добавил рэпер.

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