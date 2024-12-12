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В Канаде эвтаназия стала причиной каждой двадцатой смерти

Сегодня в 11:15
Фото: joruba/Getty Images

В 2023 году 15 300 человек в Канаде прибегли к услугам эвтаназии, что составляет 4,7% смертей в стране. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на отчет Министерства здравоохранения страны.

Почти всем (96%), запросившим эвтаназию, предсказывали естественную смерть. Оставшимся 4% медицинская помощь при смерти была оказана из‑за длительного хронического заболевания, но их естественная смерть не была неизбежной.

Средний возраст обратившихся за помощью по уходу из жизни составил 77 лет. Наиболее распространенным сопутствующим заболеванием был рак.

Около 96% получателей эвтаназии идентифицировали себя как белых людей, которые составляют 70% населения Канады. Что стало причиной такого неравенства, неясно.

В Канаде легализовали эвтаназию в 2016 году, и с тех пор эта услуга становится все более популярной. В предыдущие годы средний темп роста составлял 31%, но в 2023-м он снизился до 16%. В Минздраве пока не знают, почему это произошло.

Канада ― одна из немногих стран, которые легализовали эвтаназию за последнее десятилетие. Вместе с ней это сделали Австралия, Новая Зеландия, Испания и Австрия. Сейчас канадские законодатели стремятся расширить доступ к эвтаназии, чтобы охватить людей с психическими заболеваниями.

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