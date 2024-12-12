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Элтон Джон назвал легализацию марихуаны в США одной из величайших ошибок всех времен

Сегодня в 12:13
Фото: Thirteen/WNET

Элтон Джон объяснил Time свою позицию против легализации марихуаны в США и Канаде.

«Я считаю, что она вызывает привыкание. Она приводит к другим наркотикам. А когда ты под кайфом — а я был под кайфом — ты не можешь нормально мыслить. Легализация марихуаны в Америке и Канаде — одна из величайших ошибок всех времен», — сказал музыкант.

По его словам, он помог нескольким артистам избавиться от зависимости после того, как сам стал трезвенником. «Трудно сказать кому‑то, что он ведет себя как мудак, и это трудно услышать. В конце концов я сделал выбор и признал, что веду себя именно так».

Элтон Джон отметил, что под наркотиками человек принимает ужасные решения, и ему очень обидно вспоминать, скольким людям он причинял боль.

В конце ноября музыкант признался, что не может писать музыку из‑за потери зрения после серьезной глазной инфекции. Джон рассказал, что ослеп на правый глаз в июле, когда был на юге Франции. Музыкант также плохо видит левым глазом, из‑за чего в последнее время перестал работать над новым альбомом.

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