Элтон Джон назвал легализацию марихуаны в США одной из величайших ошибок всех времен

Элтон Джон объяснил Time свою позицию против легализации марихуаны в США и Канаде.

«Я считаю, что она вызывает привыкание. Она приводит к другим наркотикам. А когда ты под кайфом — а я был под кайфом — ты не можешь нормально мыслить. Легализация марихуаны в Америке и Канаде — одна из величайших ошибок всех времен», — сказал музыкант.

По его словам, он помог нескольким артистам избавиться от зависимости после того, как сам стал трезвенником. «Трудно сказать кому‑то, что он ведет себя как мудак, и это трудно услышать. В конце концов я сделал выбор и признал, что веду себя именно так».

Элтон Джон отметил, что под наркотиками человек принимает ужасные решения, и ему очень обидно вспоминать, скольким людям он причинял боль.